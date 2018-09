Der Mann, der am Montag in Darmstadt seine Freundin erschossen haben soll, hat sich danach offenbar selbst getötet. Das ergab die Obduktion seiner Leiche. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gehen weiter.

Der mutmaßliche Mörder der 37 Jahre alten Julia B. hat sich nach der Tat offenbar selbst getötet. Die Obduktion seines Leichnams habe keine Hinweise darauf gegeben, dass er durch eine Polizeikugel starb, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch mit. Julia B. wurde am Montag in Darmstadt auf offener Straße erschossen. Tatverdächtig ist ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte, der am Montag ebenfalls ums Leben kam.

Polizeibeamte hatten nach dem US-Amerikaner gefahndet und ihn in einer Gartenanlage gestellt. Dabei fiel auch ein Schuss aus einer Polizeipistole. Wie er starb und ob er noch lebte, als die Polizisten zu ihm kamen, ist nicht endgültig geklärt.

Einzelheiten zu dem Einsatz nannte die Behörde mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes auch am Mittwoch nicht. Das Paar hinterlässt nach früheren Angaben der Polizei drei Kinder im Alter von drei, neun und zwölf Jahren. Die Waisen werden in der Familie betreut.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Falls Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituation keinen Ausweg für sich sehen: Suchen Sie sich bitte Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Außerdem gibt es professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, unter der Rufnummer 0800-1110111 und 0800-1110222. Über weitere Beratungsangebote für Betroffene und Angehörige informiert die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention auf ihrer Homepage. Ende der weiteren Informationen

