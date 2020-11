Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Mutmaßlicher Serienbrandstifter in Frankfurt vor Gericht

Vor dem Frankfurter Landgericht muss sich ein mutmaßlicher Feuerteufel verantworten. Ihm wird Brandstiftung in 16 Fällen vorgeworfen. Mögliche weitere Anschläge auf linke Projekte bleiben in dem Prozess außen vor.

Frankfurt, Oberursel, Hanau: Ein 47-Jähriger soll laut Anklage von 2018 bis 2019 in mehreren Städten Gebäude, Fahrzeuge und Mülltonnen in Brand gesetzt haben. Dafür muss er sich ab Freitag vor dem Landgericht Frankfurt verantworten.

Der Mann soll außerdem Brände in linken Kulturzentren und alternativen Wohnprojekten im gesamten Rhein-Main-Gebiet gelegt haben. Für diese Brände muss sich der Angeklagte nach Angaben des Landgerichts aber zunächst nicht verantworten, obwohl er mehrmals auf frischer Tat geschnappt worden war - etwa im Dezember 2018 in Hanau, als es in einem Nebenraum des Autonomen Zentrums Metzgerstraße 8 gebrannt hatte.

Politisches Motiv?

Schon im November 2019 hatte Markus Künzel, der Anwalt der Bewohner des betroffenen Hanauer Projekts, kritisiert, dass der mutmaßliche Brandstifter zunächst nicht in Untersuchungshaft genommen worden war. Der Frankfurter Jurist hatte Wiederholungsgefahr gesehen. Die Betroffenen der Wohnprojekte befürchten, dass in dem Prozess nicht geklärt wird, ob den Mann nun psychischer Zwang oder politische Überzeugungen angetrieben haben.

Ein politisches Motiv liegt ihrer Ansicht nach nahe, zumal der Angeklagte in der Vergangenheit versucht haben soll, alternative Wohnprojekte bei Behörden anzuschwärzen. Nach hr-Informationen spendete der mutmaßliche Serienbrandstifter der hessischen AfD zudem Geld.

20.11.2020