Ein 14-jähriger Junge ist bei einer Autofahrt mit seinem Vater im Wetteraukreis ums Leben gekommen.

Ihr Wagen war nach Polizeiangaben am Montagabend nahe Lindheim von der Landstraße abgekommen, gegen einen Baum gekracht und etwa 25 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der 51-jährige Vater des Jugendlichen saß am Steuer und erlitt schwere Verletzungen, sein Sohn starb noch an der Unfallstelle.

Etwa 50 Meter weiter wurde ein totes Reh aufgefunden. Die Polizei vermutet, dass das Auto zunächst mit dem Tier zusammenstieß und dann von der Fahrbahn abkam.