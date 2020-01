Großer Schreck für eine Autofahrerin im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen: Der 47-Jährigen lief im Bereich des Stadtwalds ein Hund vors Auto – dachte sie zumindest. Offenbar handelte es sich um einen Wolf.

Der Wolf wird heimisch in Hessen. Und das offenbar nicht nur auf dem Land, sondern auch in urbanen Zentren. Diesen Schluss legt zumindest ein Unfall vom Dienstag in Frankfurt nahe. Wie die Polizei berichtete, deutet einiges daraufhin, dass ein Wolf beim Zusammenprall mit einem Auto im Stadtteil Sachsenhausen starb.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr auf der Babenhäuser Landstraße im Bereich des Frankfurter Stadtwaldes. Trotz Vollbremsung konnte die 47 Jahre alte Autofahrerin den Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern, das plötzlich die Straße gequert hatte. Die Frau, die bei dem Unfall unverletzt blieb, dachte zunächst, sie habe einen Hund erwischt. Ein verständigter Jagdpächter stärkte jedoch den Verdacht, der beim näheren Betrachten des Kadavers schnell aufkam: Es könnte sich um einen Wolf handeln.

Um das zweifelsfrei nachzuweisen, wurden Genproben von dem toten Tier entnommen. Diese kommen nun zur Untersuchung ins Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik. Federführend ist das fürs Wolfsmonitoring zuständige Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden. Die Ergebnisse der Genanalyse sollen in etwa zehn bis 14 Tagen vorliegen, wie die FAZ berichtet.

26 Sichtungen in 2019 bestätigt

Vor allem in ländlichen Bereichen haben sich Wolfssichtungen in der jüngeren Vergangenheit gehäuft. Nach den jüngsten Angaben des HLNUG wurden in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres in 26 Fällen Wölfe in Hessen nachgewiesen. 2018 hatte es keinen einzigen Nachweis gegeben, 2017 waren es fünf.

Allerdings bedeutet das nicht, dass 26 verschiedene Wölfe in Hessen unterwegs sind oder waren. Allein knapp zehn Nachweise ließen sich einer bestimmten Wölfin im Vogelsberg zuordnen. Zwei Wölfe wurden überfahren, einer davon Ende September im Spessart.

Wird ein individuell bekannter Wolf über einen Zeitraum von sechs Monaten mehrmals in einer Region sicher nachgewiesen, dann gilt er als sesshaft. Einen Wolf mit eigenem Territorium in Hessen gab es zuletzt im nordhessischen Reinhardswald 2008 bis 2011. Dann wurde der Rüde tot gefunden. Den letzten Nachweis eines Wolfs in Frankfurt gab es laut FAZ im Jahr 2015.

