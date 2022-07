Ein Polizeisiegel klebt an der Eingangstür des Hauses in Saarbrücken, wo sich der Sturz ereignet haben soll.

Ein Polizeisiegel klebt an der Eingangstür des Hauses in Saarbrücken, wo sich der Sturz ereignet haben soll. Bild © picture-alliance/dpa

Frau und Kinder aus Hessen stürzen in Saarbrücken von Brüstung

Eine Mutter aus dem Main-Taunus-Kreis soll ihre beiden kleinen Kinder von einer Brüstung in Saarbrücken geworfen haben. Anschließend ist sie selbst gesprungen. Nun ermittelt die Polizei wegen mutmaßlichen Mordes.

Nach dem Sturz einer Frau und ihrer zwei kleinen Kinder von einer Hinterhof-Brüstung in Saarbrücken geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Tatverdächtig sei die 38 Jahre alte Mutter, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Frau und ihre Familie stammen aus dem Main-Taunus-Kreis, nach Informationen des Saarländischen Rundfunks (SR) leben sie in Sulzbach.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus. Die 38-Jährige soll ihre beiden drei- und einjährigen Töchter über ein Geländer zwischen Obergeschoss und einem Gartenhang rund fünf Meter in die Tiefe geworfen haben. Anschließend soll sie selbst gesprungen sein.

Dreijährige stirbt, Einjährige überlebt

Das dreijährige Mädchen starb bei dem Aufprall auf dem Hinterhof ohne Rasen. Die einjährige Schwester und die Mutter überlebten. Das kleine Mädchen blieb weitgehend unverletzt. "Sie hat richtig viel Glück gehabt. Bei Kleinstkindern ist anscheinend öfter ein Schutzengel dabei", sagte ein Polizeisprecher. Die 38-Jährige wurde schwer verletzt und ist vorerst nicht zu vernehmen.

Die Frau und ihre Familie haben laut Polizei in Saarbrücken die Eltern der 38-Jährigen in Saarbrücken besucht. Beim Jugendamt des Main-Taunus-Kreises war die Familie bislang nicht aufgefallen, wie die Kreisverwaltung auf SR-Anfrage mitteilte.

Mutmaßlicher und versuchter Mord

Die Polizei ermittelt nun gegen die Mutter wegen mutmaßlichen Mordes und versuchten Mordes, wie die Polizei erklärte. "Ob eine psychische Krankheit der Auslöser war, müssen die Ermittlungen erbringen."

Der ebenfalls anwesende 39 Jahre alte Lebensgefährte der Frau - der Vater der Mädchen - kam zunächst ins Krankenhaus wegen seiner psychischen Belastung, wie der Sprecher der Polizei berichtete. Notfallseelsorger kümmerten sich demnach um Familie, Nachbarn und auf Wunsch auch um womöglich traumatisierte Polizisten.