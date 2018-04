Polizisten suchen nach Hinweisen am Fundort des Babykörpers in der Nähe von Viernheim.

Polizisten suchen nach Hinweisen am Fundort des Babykörpers in der Nähe von Viernheim. Bild © picture-alliance/dpa

Acht Monate, nachdem ein Pilzsammler Babyknochen im Wald bei Viernheim fand, ist die Identität des Jungen geklärt: Es handelt sich um den Sohn einer 31-Jährigen, die in Baden-Württemberg im Gefängnis sitzt.

Etwa drei Wochen alt wurde der kleine Michael nach seiner Geburt im März 2017, dann starb er. Sein Körper wurde in einer Tasche im Wald hinterlassen. Nun hat die Polizei seine Mutter gefunden: Es handelt sich um eine 31-Jährige, die zuletzt in Mannheim gewohnt hat, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch mitteilten. Seit Juni 2017 sitzt die Frau wegen verschiedener kleinerer Delikte eine Haftstrafe in Baden-Württemberg ab.

Damit ist zumindest diese Frage gelöst im Rätsel um die Babyknochen, die im vergangenen September, ein halbes Jahr nach Michaels Geburt, in einem Wald bei Viernheim (Bergstraße) gefunden wurden. Nach Angaben der Ermittler waren seit dem Zeugenaufruf im Januar in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" etwa 40 Hinweise eingegangen, von denen sich vier auf Frauen bezogen, die als Mütter in Betracht kamen.

DNA-Test bringt Klarheit

Den entscheidenden Hinweis lieferte schließlich eine Sonderkommission aus dem benachbarten Mannheim. Die Beamten berichteten von der Frau, die seit Juni im Gefängnis sitzt, aber zuvor ein Kind auf die Welt gebracht haben soll.

Ein DNA-Test zeigte, dass die Frau die Mutter des kleinen Michael ist. Wie der Junge ums Leben kam ist noch unklar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Mutter wegen des Vorwurfs des Totschlags.

