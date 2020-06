Unglück in Trebur

In Trebur ist ein fünf Jahre alter Junge im Rhein ertrunken. Bei dem Versuch, das Kind zu retten, kam auch die Mutter ums Leben.

Ein fünfjähriger Junge und seine Mutter sind am Samstagabend im Rhein bei Trebur (Groß-Gerau) ertrunken. Wie die Polizei berichtete, war der Junge an der Rheinstelle "Kornsand" unweit eines Campingplatzes ins Wasser geraten.

Rettungsversuche von Mutter und Schwester

Seine Mutter sprang direkt hinterher und versuchte, ihn zu retten. Dabei geriet die 30-Jährige selbst in Lebensgefahr. Ein Zeuge konnte sie noch aus dem Wasser ziehen, die Mutter sprang jedoch erneut in den Rhein. Rettungskräfte fanden sie und ihr Kind nach rund einer Stunde. Sie versuchten vergeblich, die beiden zu reanimieren.

Auch die 13 Jahre alte Schwester war in den Rhein gesprungen, um ihren Bruder zu retten. Sie überlebte unverletzt, herbeigerufene Einsatzkräfte konnten sie aus dem Wasser ziehen. Das Mädchen und weitere Angehörige der Familie aus Raunheim (Groß-Gerau) wurden am Abend von Seelsorgern in Trebur betreut.

Suche mit Booten, Tauchern, Hubschrauber und Drohne

Zunächst hatte das Darmstädter Echo über das Unglück berichtet. Demnach gingen erste Notrufe gegen 20.30 Uhr ein. 17 Boote und Taucher von Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und DLRG beteiligten sich an der Suche. Auch ein Rettungshubschrauber und eine Drohne kamen zum Einsatz.

