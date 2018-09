Die Autofahrerin prallte in Biebesheim gegen einen Baum.

Die Autofahrerin prallte in Biebesheim gegen einen Baum. Bild © Einsatzreport Südhessen

Bei einem Unfall in Biebesheim sind eine 31 Jahre alte Frau und ihre fünf Jahre alte Tochter ums Leben gekommen. Sie waren mit dem Auto gegen einen Baum geprallt.

Die 31 Jahre alte Autofahrerin war am Dienstagabend mit ihrer fünfjährigen Tochter auf einem Zufahrtsweg zum Campingplatz in Biebesheim (Groß-Gerau) unterwegs. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Aus bisher ungeklärter Ursache prallten sie mit ihrem Auto gegen einen Baum. Mutter und Tochter kamen bei dem Unfall ums Leben.

Spaziergänger entdeckten Rücklichter

Das Unfallauto stand verdeckt in einem Gebüsch. Nur durch die leuchtenden Rücklichter entdeckten Spaziergänger das Fahrzeug und alarmierten den Rettungsdienst. Der konnte nur noch den Tod der beiden Insassen feststellen.

Wann genau sich der Unfall ereignete, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.