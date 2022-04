Der Bahnhof in Großen-Linden am Morgen nach dem Unglück.

Der Bahnhof in Großen-Linden am Morgen nach dem Unglück. Bild © Alina Leimbach/hr

Tödliches Zugunglück in Großen-Linden

Mutter und Tochter sterben bei Zugunglück in Linden

Eine Mutter und ihre 20 Jahre alte Tochter sind am Bahnhof im mittelhessischen Linden ums Leben gekommen. Sie waren offenbar über die Gleise gelaufen und von einem Zug erfasst worden. Eine zweite Tochter überlebte.

Das Unglück passierte am Dienstagabend am Bahnhof im Lindener Ortsteil Großen-Linden (Gießen). Wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtete, wurden eine 55 Jahre alte Frau und ihre 20 Jahre alte Tochter von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Tochter wollte Mutter aus Gleisbett helfen

Laut Polizei war die Mutter mit ihren beiden erwachsenen Töchtern über das Gleisbett gelaufen, um offenbar noch einen Zug Richtung Kassel zu erwischen. Genau in diesem Augenblick habe sich ein Regionalexpress in Richtung Frankfurt genähert, der an der Haltestelle planmäßig nicht anhält. Die Mutter schaffte es nicht mehr aus dem Gleisbett, ihre 20 Jahre alte Tochter wollte ihr nach ersten Erkenntnissen der Polizei noch zu Hilfe kommen. Dabei wurden beide Frauen vom Zug erfasst und starben.

Die zweite Tochter, eine 19-Jährige, blieb unverletzt, sie erlitt aber einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei mussten auch im Zug zwei Menschen aufgrund eines Schocks behandelt werden. Die Gleise an der Haltestelle Großen-Linden waren nach dem Unglück mehrere Stunden gesperrt.