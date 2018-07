Weil er vier Frauen angefahren und verletzt haben soll, steht in Frankfurt ein 38-Jähriger vor Gericht.

Prozessbeginn in Frankfurt

Ein Autofahrer soll 2016 in Frankfurt mutwillig vier Fußgängerinnen angefahren und dabei verletzt haben. Vor Gericht wollte sich der psychisch kranke Mann nicht äußern. Er soll Probleme mit Frauen haben.

Ein 38-Jähriger soll im Juni 2016 absichtlich mit dem Auto in der Frankfurter Innenstadt auf Passantinnen losgefahren sein. Alle vier Opfer wurden bei der Attacke erheblich verletzt.

Der Autofahrer muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage lautet auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung und Unfallflucht.

Mögliches Motiv: Probleme mit Frauen

Zunächst hatte das Auto zwei Touristinnen an einem Zebrastreifen touchiert, Minuten später wurden zwei weitere Frauen in der Nähe von dem Auto erfasst.

In seiner Gerichtsakte heißt es, der psychisch kranke Angeklagte habe Probleme mit Frauen. Ob das auch das Motiv seiner Attacken war, muss vor Gericht geklärt werden. Am ersten Verhandlungstag äußerte der Angeklagte sich weder zur Person noch zur Sache. Das einzige, was er sagte, waren zwei Fragen: "Muss ich überhaupt hier sein?" und "Kann ich gehen?"

Schon in der Vergangenheit Attacken auf Frauen

Die Strafkammer wollte mit dem Prozess bereits Anfang des Monats beginnen. Weil der Angeklagte jedoch nicht erschien, musste erst ein Haftbefehl gegen ihn erlassen werden. Bereits 2005 wurde er wegen tätlicher Übergriffe auf Passantinnen in Frankfurt dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. Die nach fünf Jahren zur Bewährung ausgesetzte Unterbringung überstand er bis 2015 unbeanstandet.

Erst nachdem die Bewährungszeit abgelaufen war, wurde er wieder auffällig und nahm offenbar auch seine Medikamente nicht mehr. Laut Staatsanwaltschaft mietete er am Tattag eine schwarze Limousine eigens für drei Stunden, um die Taten auszuüben.

Ob der Angeklagte erneut untergebracht wird, hängt von dem Ergebnis eines psychiatrischen Gutachtens ab, das im Verlauf des Prozesses in das Verfahren eingeführt werden soll. Das Urteil wird für August erwartet.