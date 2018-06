Die Feuerwehr am Einsatzort in Lorch

Die Feuerwehr am Einsatzort in Lorch Bild © wiesbaden112

Mysteriöser Fall in Lorch

Für die Feuerwehrleute schien es ein einfacher Brand in einem leerstehenden Haus zu sein. Doch am Einsatzort in Lorch im Rheingau machten sie eine grausige Entdeckung.

Kurz vor 24 Uhr in der Nacht zum Mittwoch schlug ein Anwohner im Lorcher Stadtteil Espenschied (Rheingau-Taunus) Alarm: Er meldete über Notruf ein Feuer in einem unbewohnten Haus des 530-Seelen-Dorfes. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, brannte nicht nur das Haus, sondern auch ein Feuer vor dem Gebäude.

Dort fanden fanden sie eine völlig verkohlte Leiche. Die tote Person konnte wegen schwerer Brandwunden zunächst nicht identifiziert werden. Es sei nicht einmal klar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handele, teilte die Polizei mit.

Klarheit soll nun eine gerichtsmedizinische Untersuchung bringen. Die Obduktion soll auch zeigen, wie der Tote ums Leben kam.

Bericht über lauten Knall und Hilferufe

Die Brandursache ist noch unklar. Das Onlineportal wiesbaden112 berichtete, die Leiche habe auf einer Terrasse gelegen. Zeugen hätten einen lauten Knall und Hilferufe gehört. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 27.06.2018, 08.00 Uhr