Zwei Tage nach dem Fund einer Petrischale in einem ICE der Deutschen Bahn sind Herkunft und Art der gefundenen Substanzen noch immer nicht geklärt. Der Zug war gestoppt, der betreffende Waggon evakuiert worden.

Ein ICE-Waggon der Deutschen Bahn, der am Sonntag in Aschaffenburg gestoppt und evakuiert worden war, nachdem dort eine verdächtige Petrischale mit einer unbekannten Substanz gefunden wurde , befindet sich inzwischen in Frankfurt. Dort soll er professionell gereinigt und desinfiziert werden.

Vier verschiedene Substanzen

Was sich in der Petrischale befand, ist weiter noch immer unklar. Fest stehe, es handele sich um vier unterschiedliche Substanzen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Nach derzeitigem Stand sei nicht davon auszugehen, dass von der Schale eine Gesundheitsgefahr ausgehe, sagte ein Sprecher der Behörde auf Nachfrage.

Die Schale werde in einem Labor des bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Dazu würden Subkulturen auf Nährböden angelegt. Mit einem Ergebnis rechnen die Ermittler nicht vor Donnerstag.

Hauptbahnhof teilgesperrt, Waggon evakuiert

Der Fund hatte am Sonntag am Hauptbahnhof Aschaffenburg nahe der Landesgrenze zu Hessen für helle Aufregung gesorgt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sperrte einen Teil des Bahnhofs vorübergehend ab. Menschen in Schutzanzügen sicherten die Petrischale, die in der Ablagetasche einer Sitzrückenlehne steckte.

Der ICE 622 sollte von Nürnberg über Frankfurt nach Dortmund fahren. In dem betreffenden Waggon saßen dem Sprecher zufolge 51 Reisende. Ihre Personalien wurden vorsorglich aufgenommen. Weiter wurden sie gebeten, sich bei eventuell auftretenden gesundheitlichen Problemen sofort mit den Behörden in Verbindung zu setzen.

Der Waggon wurde unterdessen abgehängt und blieb zunächst in Aschaffenburg. Der Rest des Zuges konnte etwa zwei Stunden später seine Fahrt fortsetzen.

Wer vergaß die Petrischale?

Wer die Petrischale im Zug zurückließ, ist bislang völlig unklar. Ebenso, wann und wie sie dorthin gelangte. Die Bundespolizei versucht nun zu ermitteln, wann der der Zug zum letzten Mal gereinigt wurde, um den Zeitraum einzugrenzen.

"Über Fingerabdrücke den Besitzer zu ermitteln, wird eher schwierig", sagte der Sprecher. "Dazu müsste er schon einmal polizeilich erfasst worden sein."

Die Ermittler gehen denn auch nicht von einer Straftat aus, sondern vermuten vielmehr, dass jemand die Schale im Zug vergessen hat. Ob auf den Verursacher seitens der Bahn Schadenersatzforderungen zukommen, ließ ein Bahnsprecher am Dienstag offen. "Grundsätzlich prüfen wir das schon in solchen Fällen", sagte er.

Sendung: hr1, 30.06.2018, 6.00 Uhr