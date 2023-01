Der Nabu in Wetzlar hat dazu aufgerufen, in Hessen überwinternde Weißstörche zu melden.

So will der Naturschutzbund herausfinden, wie viele der Tiere im Winter nicht mehr in den Süden ziehen, sondern in Deutschland bleiben. Denn wegen der milden Temperaturen verzichten die Vögel seit ein paar Jahren zunehmend auf die gefährliche Reise, wie der Nabu am Donnerstag mitteilte.