Zur "23. Internationalen Fledermausnacht" am kommenden Wochenende sind zahlreiche Veranstaltungen wie Wanderungen, Vorträge oder Führungen geplant.

Das teilte der Naturschutzbund Hessen (Nabu) am Montag in Wetzlar mit. Die Nacht soll auf die Bedrohung der Tiere aufmerksam machen. Aktionen soll es unter anderem in Bad Nauheim, Greifenstein, Gedern, Kassel, Seligenstadt und Frankfurt geben.