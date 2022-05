Nach der Fernsehsendung "ZDF Magazin Royale" am Freitag sieht sich die hessische Polizei in ihrem Vorgehen gegen Hasskriminalität auf dem richtigen Weg.

Die Redaktion um Jan Böhmermann hatte sieben offensichtlich strafrechtlich relevante Hassbotschaften in allen 16 Bundesländern angezeigt und dann die meist schleppenden Ermittlungen verfolgt. Auf dem Polizeirevier in Darmstadt sei man ernst genommen und die Anzeige schnell aufgenommen worden, hieß es in der Sendung. Spätestens seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke werde Hetze im Internet sehr ernst genommen, sagte ein Polizeisprecher.