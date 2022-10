Bauarbeiter haben in Bischofsheim eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger muss schnellstmöglich gesprengt werden. Dafür sollen ab dem Morgen 3.500 Menschen - vor allem im benachbarten Rüsselsheim - ihre Häuser verlassen.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe war am Montagabend bei Bauarbeiten in einem Gewerbegebiet in Bischofsheim (Groß-Gerau) entdeckt worden. Weil eine Entschärfung nach Auskunft des Landkreises nicht möglich ist, muss der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstag umgehend kontrolliert gesprengt werden.

Evakuierung bis 9 Uhr fraglich

Bis 9 Uhr sollten in einem Umkreis von 1.000 Metern rund um den Fundort die Häuser geräumt sein, hieß es in der Nacht. 3.500 Menschen - vor allem in der angrenzenden Rüsselsheimer Böllensee-Siedlung - sind von der Evakuierung betroffen.

Die Anwohnerinnen und Anwohner sollten am Morgen unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen geweckt werden, so die Ankündigung. Laut einer hr-Reporterin vor Ort war davon jedoch zunächst nicht viel zu hören oder sehen. Auch gegen 8 Uhr lief die geplante Evakuierung eher schleppend. Die Entschärfung könnte sich also noch weiter in den Tag ziehen.

Für die betroffenen Personen wurde eine Betreuungsstelle in der Sophie-Opel-Schule eingerichtet. Ein Bürgertelefon wurde unter der Nummer 06152/989898 eingerichtet.

Auswirkungen auf den Verkehr

Die zwischen beiden Städten verlaufende Bundesstraße 43 ist von den Sperrungen ebenso betroffen wie Teile der Rüsselsheimer Innenstadt. Zudem teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Dienstagmorgen mit, dass die Sprengung auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr hat.

Ab etwa 10.30 Uhr werde demnach die Zugstrecke zwischen Rüsselsheim und Mainz-Gustavsburg gesperrt. Bei S-Bahnen und Zügen ist daher mit Teilausfällen, Umleitungen und Verspätungen zu rechnen. Die genaue Zeitplan hängt auch vom Fortschreiten der Evakuierung ab.