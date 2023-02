Lagerhalle in Flammen

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Darmstadt schließt die Polizei eine Straftat nicht aus und sucht nun Zeugen, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte.

Bei dem Brand am Sonntagabend waren gepresste Papierballen in Brand geraten, es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Verletzte gab es nicht.