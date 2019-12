Am Montag soll die Stadtverwaltung in Bad Homburg endlich wieder erreichbar sein. Eine Schadsoftware hatte die Taunusstadt zuvor lahmgelegt. Die Serviceleistung bleibt jedoch erst einmal eingeschränkt.

Nach einer möglichen IT-Attacke öffnet die Stadtverwaltung von Bad Homburg (Hochtaunus) am Montag vor Weihnachten wieder ihre Pforten. "Allerdings bleibt die Serviceleistung eingeschränkt", teilte Stadtsprecher Marc Kolbe am Sonntag mit. Wegen Hinweisen auf eine Schadsoftware hatte die Taunusstadt am Donnerstag ihre Computer heruntergefahren.

Es deute einiges auf den Trojaner Emotet hin, hatte es geheißen. In den vorangegangenen Tagen habe es extrem viele Spam-Mails gegeben. Auch andere öffentliche Einrichtungen in Hessen waren kurz vor Weihnachten von Cyberattacken lahmgelegt worden.

Auch Frankfurt und Uni Gießen betroffen

So musste die Stadt Frankfurt am Mittwoch nach einem Cyber-Angriff vorsichtshalber ihr IT-System vom Netz nehmen. Erst am Donnerstagabend liefen alle Systeme wieder einwandfrei. In den Ämtern herrschte erst ab dem Freitag wieder der Normalbetrieb.

Betroffen war ebenfalls die Uni Gießen. Die Hochschule musste nach einem Hackerangriff eine Ersatz-Homepage einrichten und die Server aus Sicherheitsgründen herunterfahren. Der Universitäts-Präsident erklärte, dass es noch Monate dauern könnte, bis alles wieder normal läuft.

