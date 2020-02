Ein Rassist hat in Hanau zehn Menschen ermordet und mehrere verletzt. Wir berichten im Ticker über die Ereignisse, Ermittlungen und Reaktionen.

+++ Beerdigungen der Opfer von Hanau +++

Die Trauerfeier für Mercedes Kierpacz in Offenbach. Bild © Wolfgang Hettfleisch

11:25 Uhr: Die Beerdigungs-Zeremonie für das Opfer Mercedes Kierpacz hat um 11 Uhr auf dem Neuen Friedhof in Offenbach begonnen. Dort soll laut Stadt gegen 13 Uhr auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sprechen.

Das 35 Jahre alte Opfer Mercedes Kierpacz war laut dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma deutsche Staatsbürgerin und Angehörige der nationalen Minderheit der Roma. Sie hinterlässt zwei Kinder. Am Tatabend soll sie in der Arena Bar, einem Kiosk mit angeschlossener Shisha-Bar, gearbeitet haben.

Der 22 Jahre alte Ferhat Ünvar wird in Hanau bestattet. Die Trauerfeier beginnt um 12 Uhr in der Heinrich-Heine-Schule, die Beerdigung findet um 15.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof statt. Auch zu dieser Beerdigung hat sich OB Kaminsky angekündigt.

+++ Zentrale Hanauer Trauerfeier wohl erst im März +++

11:13 Uhr: Die zentrale Trauerfeier für die Opfer des Anschlags in Hanau wird wohl erst im März stattfinden. Zunächst werde abgewartet, bis das letzte Opfer beigesetzt oder übergeführt sei, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag. Die große Trauerfeier wird demnach in Abstimmung mit den Angehörigen sowie den Bundes- und Landesbehörden vorbereitet. Einen Termin gebe es noch nicht, so die Sprecherin. Aber in dieser Woche werde die Veranstaltung sicher nicht stattfinden.

+++ Polizeiverband gegen schärferes Waffenrecht +++

10:11 Uhr: Der Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, wendet sich nach dem Anschlag in Hanau gegen vorschnelle Diskussionen über ein verschärftes Waffenrecht. Zunächst sollten alle abwarten, was die Ermittler wirklich zu Tage fördern "und vielleicht dann noch mal neu sprechen", sagte er am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Nötig sei dagegen ein stärkeres Durchgreifen gegen Hasskriminalität im Internet. Nutzer sollten in sozialen Netzwerken wie Twitter ihre Identität gegenüber dem Unternehmen offenlegen, verlangte er.

+++ Köln und Düsseldorf mit Motivwagen für Hanau +++

Gedenken an die Opfer von Hanau am Kölner Rosenmontagsumzug. Bild © picture-alliance/dpa

9.27 Uhr: Der rechtsextremistische Anschlag von Hanau wird auch bei den Rosenmontags-Umzügen in Köln und Düsseldorf allgegenwärtig sein. Laut eines WDR-Berichts wird es in den beiden Karnevalshochburgen Motivwagen geben, die sich mit den Ereignissen auseinandersetzen. Während in Köln ein weinender Dom um die Opfer trauert, stellt Düsseldorf Rassismus als Waffe dar, die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: "Aus Worten werden Taten!" An der Seite stellen die Jecken um Wagenbauer Jacques Tilly den Kontext zu rechtsextremen Taten her: "NSU, W. Lübcke, Halle, Hanau".

Teilnehmer am Düsseldorfer Karneval stellen sich gegen Rassismus. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Shisha-Bars bleiben leer +++

8.32 Uhr: Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen sind am Wochenende viele Shisha-Bars und Imbissbuden leer geblieben. Wie die FNP berichtet , beklagten einige Wirte Umsatzeinbrüche und kurzfristige Reservierungs-Absagen. "So leer wie am Freitag und Samstag war es noch nie. Alle sind schockiert", sagte der Betreiber einer Shisha-Bar in Alt-Sachsenhausen. Deutlich weniger los war auch in den umstehenden Falafel- oder Dönerläden. "Wir hatten in den letzten beiden Tagen einen Umsatzeinbruch von 70 bis 80 Prozent. Das gab es noch nie", so Mohammed Jaber von L'Amir Sandwich.

+++ Rosenmontags-Umzüge gegen den Hass +++

7.57 Uhr: Die traditionellen Fastnachts-Umzüge in Marburg und Seligenstadt (Offenbach) finden am heutigen Rosenmontag wie geplant statt, sie stehen allerdings im Zeichen des Anschlags. In Marburg wird der Magistratswagen ein Banner mit der Aufschrift "Helau gegen den Hass. Marburg sagt Ja zu Vielfalt und Nein zu Rassismus" tragen. "Marburg steht zusammen, gedenkt zusammen und feiert auch mit allen zusammen", betonte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). In Seligenstadt wird der Zugmarschall Trauerflor tragen und so symbolisch der Opfer gedenken. "Der Rosenmontag ist ein Highlight und Ablenkung vom Alltag. Wir wollen den wahnsinnigen Idioten keinerlei Plattform bieten", unterstrich Günter Hüttig, der Vorsitzende des Dieburger Karnevalvereins.

So sieht der Rosenmontagsumzug in Seligenstadt aus. Bild © Michael Dippelblende64.eu

+++ Erste Opfer werden beigesetzt +++

7.21 Uhr: Fünf Tage nach dem rechtsextremen Anschlag von Hanau werden am Montag zwei der insgesamt zehn Todesopfer beigesetzt. Das teilten die Familien in öffentlichen Einladungen mit. Die Beisetzung von Mercedes Kierpacz findet ab 11 Uhr auf dem Neuen Friedhof in Offenbach statt. "Jeder ist willkommen. Die Tür der Kirche ist offen", schrieben die Hinterbliebenen. Der 22 Jahre alte Ferhat Ünvar wird in Hanau bestattet. Die Trauerfeier beginnt um 12 Uhr in der Heinrich-Heine Schule, die Beerdigung ist um 15.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof.

Trauermarsch in Hanau. Bild © Imago Images

MELDUNGEN VOM SONNTAG, 23. FEBRUAR

+++ Lichterkette in Büdingen +++

In Büdingen gedachten mehr als tausend Menschen der Opfer von Hanau. Bild © hr

19.40 Uhr: Im Gedenken an die Opfer von Hanau haben sich am Sonntag im nahe gelegenen Büdingen knapp tausend Menschen zusammengefunden, um eine Kette durch die Stadt vom Bahnhof über die türkische Moschee und das Jerusalemer Tor bis zur Marienkirche zu bilden. Sie zündeten Lampen und Kerzen an und bildeten so eine rund einen Kilometer lange Lichterkette. Dazu aufgerufen hatten die Stadt, die Kirchen, die muslimische Ditip- und Ahmadiyha-Gemeinde sowie das Büdinger Bündnis Demokratie leben.

+++ Erneut Tausende bei Trauermarsch in Hanau +++

15.15 Uhr: Wie schon am Tag zuvor haben am Sonntag in Hanau mehrere tausend Menschen der Opfer des rassistischen Anschlags vom Mittwoch gedacht. Nach Polizeiangaben zogen rund 6.000 Teilnehmer vom Tatort am Kurt-Schumacher-Platz zum Marktplatz in der Innenstadt. Einige hielten Schilder hoch mit Aufschriften wie: "Liebe für Alle. Hass für Keinen." Auch türkische und rumänische Flaggen sowie Fotos der Getöteten waren zu sehen.

Vor der Bar "Midnight", einem der Tatorte, legten Menschen am Sonntag Blumen nieder. Bild © Andrea Bonhagen (hr)

Organisiert wurde der Trauerzug von verschiedenen Hanauer Vereinen. "Wichtig ist für uns, Flagge zu zeigen. Gegen Terror, Fremdenfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus", sagte Mitorganisator Teyfik Oezcan. "Unsere Botschaft lautet: Wir sind Deutschland. Wir gehören zusammen." Für den Nachmittag war eine Kundgebung am Marktplatz geplant. Dort wollten unter anderem der türkische Botschafter Ali Kemal Aydin, Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Vertreter verschiedener Religionen sprechen.

+++ Beuth ruft Bürger zu Meldungen auf +++

14.22 Uhr: Innenminister Peter Beuth (CDU) hat in einem Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag an alle Bürger appelliert, potenziell gemeingefährliche Menschen zu melden: "Wenn also ein Mitbürger den begründeten Verdacht hat, dass sich jemand aus seiner Nachbarschaft oder dem Bekanntenkreis radikalisiert, dann schicke ich lieber einmal mehr einen Streifenwagen los oder lasse durch den Verfassungsschutz einen möglichen Extremismus-Verdacht prüfen als einmal zu wenig."

Beuth räumte ein, dass sich auch damit nicht jede Straftat wie die Morde in Hanau verhindern lasse, zumal wenn ein gewaltbereiter Rassist zurückgezogen lebe. Jedoch seien die Behörden "auf die wachsamen Augen und Ohren der Bevölkerung angewiesen", wenn so jemand sich vielleicht doch offenbare: in den Sozialen Medien oder in einer Kneipe. "Wir wollen keine Totalüberwachung in Deutschland, wie werden uns aber auch nicht unsere freie Gesellschaft von Extremisten kaputt machen lassen", betonte der Minister.

+++ BKA öffnet Hinweisportal +++

11.50 Uhr: Das Bundeskriminalamt (BKA) hat ein Hinweisportal online gestellt . Um das Tatgeschehen lückenlos aufzuklären, wurden Zeugen gebeten, Videos und Fotos auf dem Portal hochzuladen. Außerdem könnten telefonisch Hinweise unter der kostenlosen Rufnummer 0800 0130110 gegeben werden, teilte die Behörde am Sonntag auf ihrer Internetseite mit.

+++ Menschen- und Lichterkette in Büdingen geplant +++

9.49 Uhr: Das Büdinger Bündnis für Demokratie und Vielfalt sowie die Kirchen rufen für Sonntag zu einer Menschen- und Lichterkette auf. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bahnhof. Geplant ist, eine Achse aus Menschen durch die Stadt zu bilden. Es von der türkisch-islamischen Moschee in der Nähe des Bahnhofs bis zur evangelischen Marienkirche in der Altstadt. Der Weg führt durch das Jerusalemer Tor und je nach Teilnehmerzahl zur katholischen Kirche in der Gymnasiumstraße. Die Aktion soll den Charakter eines stillen Gedenkens haben, Reden sollen nach Angaben der Veranstalter nicht gehalten werden.

+++ Amokforscherin kritsiert AfD-Fraktionschef Alexander Gauland +++

9.40 Uhr: Die Gießener Kriminologin Britta Bannenberg hat den AfD-Fraktionschef Alexander Gauland scharf kritisiert. "Das perfide Spiel, das Gauland jetzt treibt, muss man unterbinden", sagte die Professorin in einem Gespräch mit dem Pressedienst epd. Gauland hatte die Vorwürfe einer AfD-Mitverantwortung für die Tat von Hanau zurückgewiesen und auf die geistige Verwirrtheit des Täters hingewiesen.

Bannenberg betonte: "Selbst wenn man sagt, dieser Hanauer Einzeltäter war ein kranker Mensch, dann heißt das noch lange nicht, dass man keine Verantwortung für Hassreden und rechte Hetze trägt." Das sei schließlich der Nährboden solcher Taten.

+++ Sportschützen gegen schärferes Waffenrecht +++

Die Grünen im Bundestag wollen das Waffenrecht verschärfen. Bild © picture-alliance/dpa

7.30 Uhr: Der Deutsche Schützenbund (DSB) lehnt eine Verschärfung des Waffenrechts ab. "Als Sportschützen macht es uns besonders betroffen, dass der mutmaßliche Täter ein Mitglied unserer Vereine war", sagte Robert Garmeister, DSB-Leiter für Recht und Verbandsentwicklung, in Wiesbaden. Doch gegen menschliches Fehlverhalten und kriminelle Energie würden die besten Gesetze nicht helfen. Gleichzeitig würden weitere gesetzliche Restriktionen zusätzliche bürokratische und finanzielle Hürden aufbauen. Diese gefährdeten die Zukunft des Schießsports und Schützenwesens als Kulturgut.

Zuvor hatte unter anderem der frühere Grünen-Chef Jürgen Trittin vorgeschlagen, dass Sportschützen ihre Waffen nicht mehr mit nach Hause nehmen dürfen, sondern im Verein einschließen müssen. Seine Fraktion im Bundestag regt in einem Aktionsplan auch an, dass Munition nur noch dort gelagert werden darf, wo auch geschossen werden darf.

MELDUNGEN VOM SAMSTAG, 22. FEBRUAR

+++ Am Sonntag weitere Demo in Hanau geplant +++

19.13 Uhr: Für Sonntagnachmittag ist in Hanau eine weitere Demonstration angekündigt. Auf Initiative mehrerer Hanauer Vereine soll um 14 Uhr eine Kundgebung auf dem Kurt-Schumacher-Platz, einem der beiden Tatorte, stattfinden. Von dort soll ein Demonstrationszug zum Marktplatz ziehen. Die Veranstalter rechnen erneut mit 3.000 Teilnehmern.

+++ 6.000 Menschen bei Demo in Hanau +++

17.21 Uhr: Die Zahl der Teilnehmer an der Demonstration in Hanau hat die Erwartungen der Veranstalter weit übertroffen. Mit 2.000 hatten sie gerechnet, nach Polizeiangaben kamen mindestens 6.000 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Freiheitsplatz und der anschließenden Kranzniederlegung vor dem Tatort am Heumarkt. Auch Marburg und Idstein zeigten Flagge gegen rechts. Eine Zusammenfassung zu den Demonstrationen finden Sie hier.

+++ Informationszentrum für Betroffene geschlossen +++

16.35 Uhr: Die Polizei in Hanau hat ihr Informationszentrum für Betroffene inzwischen geschlossen. Laut dem Landeskriminalamt konnte dort mehreren hundert Betroffenen und Angehörigen der Opfer geholfen werden. Die weitere Betreuung der Opferfamilien übernehmen dem LKA zufolge speziell geschulte Beamte der Polizei in Kooperation mit der Hanauer Hilfe und dem Weißen Ring. Das Informationszentrum wurde am Freitagmorgen eingerichtet.

+++ LKA warnt vor Falschmeldungen +++

16.26 Uhr: Das Landeskriminalamt warnt vor Falschinformationen im Zusammenhang mit der Gewalttat von Hanau. Wie das LKA mitteilte, kursierten derzeit vermehrt falsche Spekulationen über den Tathergang in den Sozialen Medien. "Aus Sicht der hessischen Polizei gibt es zur Zeit keinen Grund, in diesem Zusammenhang von einer akuten weiteren Gefahr auszugehen." Allen Hinweisen werde akribisch nachgegangen.

+++ Özdemir legt Kranz für die Opfer in Hanau nieder +++

15.59 Uhr: Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat Hanau besucht und einen Kranz für die Opfer des Anschlags niedergelegt. Es sei schwer, Worte zu finden, sagte er auf dem Heumarkt, wo der Attentäter mehrere Menschen erschoss. Er hoffe, "dass dieses Jahr in die Geschichte eingeht als das Jahr, in dem die Republik ernst macht gegen Rechtsradikalismus". Im Beisein von Angehörigen der Opfer forderte Özdemir: "Es darf keine neue Tat mehr geben!"

Cem Özdemir und Berivan Aymaz von den Grünen legen in der Nähe des Tatorts am Heumarkt Blumen nieder. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Mahnwachen und Demos in Hanau und Marburg +++

14.20 Uhr: Bei einer Demonstration im Marburg sind nach Angaben der Stadt am Samstag rund 4.500 Menschen zusammengekommen, um gegen Hass und Hetze, gegen Ausgrenzung, gegen Terror und Gewalt zu demonstrieren. Der Magistrat der Stadt hatte dazu aufgerufen, gemeinsam der Opfer zu gedenken, das Mitgefühl mit ihren Angehörigen auszudrücken und "allen Menschen unter uns, die durch diesen Akt des Terrors in Angst versetzt wurden, deutlich zu machen: Sie sind nicht allein!"

Mehrere hundert Menschen demonstrieren zur Stunde in Hanau gegen Hetze und Menschenverachtung. Auf Plakaten steht "Muss erst getötet werden, damit Ihr empört seid?" oder "Menschenrechte statt rechte Menschen". Für die Demonstration vom Freiheitsplatz in der Innenstadt zu den beiden Tatorten erwarteten die Veranstalter insgesamt bis zu 2.000 Teilnehmer.

Die Demo gegen Rassismus in Hanau. Bild © Eileen Korinth

+++ Hanau bereitet zentrale Trauerfeier vor +++

13.35 Uhr: Hanau plant eine zentrale Trauerfeier für die Opfer des Attentats. Diese werde in Abstimmung mit den Angehörigen sowie den Bundes- und Landesbehörden vorbereitet, teilte die Stadt am Samstag mit. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) berief für Montag eine Sondersitzung des Runden Tischs der Religionen ein. "Wir wollen sichergehen, dass wir immer nach den wirklichen Bedürfnissen der Angehörigen handeln", sagte er. Dem Gremium gehören laut Stadt 36 Hanauer Kirchen- und Religionsgemeinschaften an, die sich regelmäßig treffen.

+++ Demo gegen Menschenverachtung ab 14 Uhr +++

9.00 Uhr: Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau will das Bündnis "Solidarität statt Spaltung" heute ab 14 Uhr in der Stadt gegen Hetze und Menschenverachtung auf die Straße gehen. Zur Demonstration vom Freiheitsplatz in der Hanauer Innenstadt zu den beiden Tatorten am Heumarkt und im Stadtteil Kesselstadt erwarten die Veranstalter nach Angaben der Stadt bis zu 2.000 Teilnehmer. Um 16 Uhr ist auf dem zentralen Marktplatz von der Europäischen Bürgerinitiative Plattform zudem noch eine Mahnwache geplant. Bereits am Donnerstag und Freitag gab es Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen.

+++ Grüne fordern Krisenstab und Sofortmaßnahmen +++

8.30 Uhr: Nach dem Mordanschlag haben die Grünen im Bundestag "Sofortmaßnahmen für eine sichere Gesellschaft" vorgelegt. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, einen Krisenstab mit allen relevanten Akteuren aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft einzurichten. Im Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) müsse ein Sofort-Konzept zur Bewertung aller rechtsterroristischen Verdachtsfälle entwickelt werden. So seien etwa ein Rassismusbeauftragter, ein besserer Schutz von Moscheen und Synagogen und schärfere Waffengesetze notwendig.

Die Meldungen von Donnerstag, 20. Februar und Freitag, 21. Februar im unserem Ticker gibt es hier zum Nachlesen.