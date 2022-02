"Zeynep" ist gerade erst abgezogen, da kündigt sich schon "Antonia" an. Das Tief bringt Sturm und Regen nach Hessen - aber auch eine gute Nachricht.

Nachdem in dieser Woche schon zwei Orkantiefs über Hessen gefegt sind, bleibt es auch am Wochenende ungemütlich und stürmisch. Ursache dafür ist das Tief "Antonia", das nebem kräftigem Wind auch Regen bedeutet.

Dabei war es am Samstag tagsüber noch recht ruhig, vielerorts schien auch die Sonne. In der Nacht wird es laut hr-Meteorologe Niko Renkosik vorübergehend etwas windiger. "Da kommen ein paar stürmische Böen oder auch mal eine Sturmböe, aber nichts Dramatisches."

Schwere Sturmböen und kräftiger Regen

Richtig kräftig wird der Wind dann in der Nacht zu Montag. "Da sind durchaus bis zu 90 Kilometer pro Stunde möglich." Vereinzelt könne es schwere Sturmböen geben, in den Mittelgebirgen eher als im Rhein-Main-Gebiet.

Dazu wird es nass, zuweilen sehr nass. Renkosik erwartet ergiebigen Regen. Örtlich könnten bis Montagabend knapp 50 Liter pro Quadramteter fallen. Starkregen werde es zwar nicht geben, vor allem in kleineren Bächen könnten aber die Wasserstände steigen.

Ist die stürmische Nacht auf den Montag überstanden, werden die Aussichten besser. Zwar kann es am Nachmittag noch einmal etwas stärker winden. In der Nacht zum Dienstag wird es laut dem hr-Meteorolgen erkennbar ruhiger. Auch danach sei erstmal Ruhe angesagt.

Orkanböen bis 132 km/h

Vergleichbar mit den Orkantiefs in dieser Woche sei "Antonia" nicht, erklärt Renkosik. Dennoch könne es weitere Sturmschäden geben, denn die Bäume seien nach der Trockenheit der vergangenen Jahre nicht mehr die fittesten. Dazu komme der Sturm der vergangenen Tage, der ihnen teilweise zugesetzt habe. "Da kann auch bei diesen Windgeschwindigkeiten mal ein Baum umfallen."

Am Mittwochabend und Donnerstag war "Ylenia" mit bis zu 120 km/h über Hessen gezogen, die höchste Geschwindigkeit wurde auf der Wasserkuppe gemessen. Das Sturmtief sorgte für fast 600 Feuerwehreinsätze. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Schienen, am Frankfurter Flughafen wurden Flüge gestrichen. Mehrere Schulen blieben vorsorglich geschlossen.

Nach einer kurzen Atempause erreichte Orkantief "Zeynep" Hessen am Freitagabend und richtete vielerorts Schäden an. In Frankenberg zum Beispiel wurden Windgeschwindigkeiten von 132 km/h gemessen. Mehrere Menschen wurden bei Unfällen mit umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen verletzt.

