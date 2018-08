Sind das nicht wunderbare Aussichten fürs Wochenende? Noch ein paar heiße Tage, dann bereitet ein harter Wetterumschwung der schier unendlichen Grillwetter-Periode ein jähes Ende. Freut Sie nicht? Die Natur schon.

Gerade heizt der Dürre-Sommer in Hessen noch einmal richtig nach: Mitte der Woche werden - zum Beispiel an der Bergstraße - die Werte noch einmal auf bis zu 34 Grad steigen. Dann aber kommt, was hr-Wetterexperte Tim Staeger "einen markanten Fall der Temperaturen" nennt. "Ein Tiefdruckgebiet bringt zum Wochenende hin vom Atlantik her deutlich kühlere Luft zu uns."

Die Temperaturen purzeln schon am Freitag auf maximal 24 Grad. Und dann geht es noch weiter herunter: Samstag und Sonntag wird hier und da selbst die 20-Grad-Marke nicht mehr erreicht werden.

Tropfen auf den heißen Stein

Wie es sich für ein Tiefdruckgebiet gehört, bringt es auch Regenschauer und Gewitter mit sich. Der Wetterwechsel gibt der von monatelanger Trockenheit geplagten Natur die Gelegenheit, sich immerhin ein wenig zu erholen. "Das wird die Folgen ein wenig lindern", sagt auch Staeger.

Aber der Meteorologe schränkt ein: "Das Defizit des Sommers werden die kommenden Regenfälle bei weitem nicht ausgleichen." Dafür müsse schon zwei Wochen lang ein Dauer-Landregen herunterkommen. Und danach sieht es nicht aus. Im Gegenteil: In der kommenden Woche könnte es schon wieder wärmer werden.

Herbst, wer sonst?

Mehr als 30 Grad sind nach Einschätzung Staegers zwar auch Anfang September noch vereinzelt möglich. Die Tage der schier unendlichen Hitzeperiode seien nun aber gezählt. Vorbei damit auch die Zeit der lichterloh brennenden Felder und Trinkwassernotstände.

Und nachts nähern sich die Temperaturen demnächst sogar der Einstelligkeit. Am Donnerstag bereits sinken sie in Nordhessen auf bis zu 11 Grad. Herbst, ja Du bist's, Dich hab' ich vernommen!

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 21.08.2018, 19.15 Uhr