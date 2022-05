Schwimmbadwetter hat das Brückentag-Wochenende nicht zu bieten. Stattdessen Bodenfrost! Aber schon in wenigen Tagen dürfte es deutlich sommerlicher werden.

Derzeit steht noch saftiges Aprilwetter auf dem Programm: Schneller Wechsel von Sonne, Wolken und kurzen Schauern, im nördlichen Hessen auch Wind. Besonders warm wurde es am Samstag mit maximal 19 Grad auch nicht, wie hr-Wetterexperte Rainer Behrendt erklärt. Das liege an einem Tief über Skandinavien: "Das bringt Kälte vom Nordmeer und kommt in unsere Richtung."

Damit wird es in der Nacht zum Sonntag an manchen Orten so kalt, dass bei nur 2 Grad an der oberen Fulda sogar Bodenfrost möglich ist, wie die Vorhersage zeigt. Auch am Sonntag geht das wechselhafte Wetter weiter. Erst wird es noch freundlich, dann ziehen wieder Wolken auf, und es kann schauern - und zwar mehr als am Samstag, so Behrendt. Mit höchstens 17 Grad werde es auch kühler. Ähnlich soll es am Montag aussehen, an dem bis zu 19 Grad erreicht werden dürften.

30-Grad-Marke könnte geknackt werden

Richtung Wochenmitte kommt dann wärmere Luft aus dem Südwesten. Ab Dienstag gehe es mit den Temperaturen bergauf, kündigt hr-Meteorologe Behrendt an. Es werde freundlich und trocken, Sonne und Wolken wechselten sich ab. Bis zu 23 Grad am Dienstag, das ist schon T-Shirt-fähig. Der Mittwoch dürfte mit 26 Grad noch einen drauflegen. Der Donnerstag könnte dann die 30-Grad-Marke knacken.

An den Tagen danach könnten sich die Höchsttemperaturen um 25 Grad einpendeln. "Wie beständig das ist, bleibt jedoch abzuwarten", sagt Behrendt mit Blick auf das Pfingstwochenende. Dass es danach wieder zu Schauern und Gewittern kommt, sei nicht auszuschließen. In diesem Sinne: Sonne genießen, wo man kann.