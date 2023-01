A49 in Richtung Gießen nach Erdrutsch weiter gesperrt

Ergiebiger Regen hat am A49-Tunnel Frankenhain Erde wegbrechen lassen. Wegen weiterer Erdrutschgefahr ist die Autobahn in Richtung Gießen zwischen Neuental und Schwalmstadt gesperrt, ebenso eine Landesstraße.

Audiobeitrag Audio Erdrutsch in Solms-Oberbiel Audio Dieses Haus in Solms-Oberbiel wurde durch den Erdrutsch stark beschädigt. Bild © Eva-Maria Roessler/hr Ende des Audiobeitrags

Der Dauerregen in Hessen hat auch Auswirkungen auf den Verkehr: Die A49 ist am Sonntagvormittag zwischen Neuental (Schwalm-Eder) und Schwalmstadt in Richtung Gießen wegen Erdrutschgefahr gesperrt worden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

In Höhe des Nordportals des Tunnels Frankenhain in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn gab es laut Polizei einen Erdrutsch. Dieser war nach Angaben der Autobahn GmbH von Bauarbeitern entdeckt und gemeldet worden.

Hang muss gesichert werden

Es bestehe nun die Gefahr, dass Erde auf die Fahrbahn fallen könnte. Die Erde in diesem Bereich soll deshalb weggebaggert und der Hang gesichert werden. Wie lange die Arbeiten dauern, war am Montag noch nicht absehbar. Bis auf Weiteres bleibt die Straße daher gesperrt.

Das neue Teilstück war erst Ende Juni vergangenen Jahres für den Verkehr freigegeben worden. Die A49 führt in dem Abschnitt unter anderem über vier Talbrücken und durch den Tunnel Frankenhain. Dieser ist rund 900 Meter lang und hat zwei Tunnelröhren mit je zwei Fahrstreifen.

Auch im Lahn-Dill-Kreis gab es einen Erdrutsch. Deswegen ist die Wetzlarer Straße (L3020) zwischen Solms-Niederbiel und Solms-Oberbiel in beiden Richtungen gesperrt.

