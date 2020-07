Bei einer der üblichen Partys am Frankfurter Opernplatz ist es zu Ausschreitungen gekommen: Die Polizei berichtet von hunderten Randalierern und Angriffen auf Beamte. 39 Menschen wurden festgenommen.

Der Frankfurter Opernplatz hat sich in den vergangenen Wochen zum Hotspot für Freiluft-Partys entwickelt. In der Vergangenheit feierten dort freitag- und samstagabends tausende Menschen meist friedlich.

Allerdings beobachteten freiwillige Müllsammler vor zwei Wochen, wie spätnachts Betrunkene an der Tür zur Alten Oper gerüttelt und leere Flaschen dagegen geworfen hätten. Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) und Stadtpolizei berichteten von Beschimpfungen gegen Einsatzkräften, die etwa auf die Einhaltung der Corona-Regeln oder die richtige Müllentsorgung hinwiesen. Sie warnten vor Zuständen wie in Stuttgart in der Nacht zum 21. Juni, als hunderte Betrunkene Polizisten angriffen und Läden in der Innenstadt beschädigten. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) sagte, bei den Opernplatz-Partys werde erst schön gefeiert, später kämen dann "Leute, die auf Randale aus sind".

Womöglich passierte das in der Nacht zum Sonntag. Angaben der Polizei zufolge feierten gegen 3 Uhr nachts noch rund 500 Menschen am Opernplatz, als die Stimmung plötzlich kippte. Danach hätten hunderte Menschen dort stundenlang randaliert. Unter anderem seien die Einsatzkräfte mit Gläsern und Flaschen beworfen worden, Schaulustige hätten Beifall geklatscht.

Polizeipräsident Gerhard Bereswill will sich um 12 Uhr zu den Vorfällen äußern. hessenschau.de und das hr-fernsehen zeigen sein Statement live.

Massenschlägerei vorausgegangen

Ein Augenzeuge berichtete dem hr, er habe beobachtet, wie auf dem Opernplatz plötzlich Flaschen flogen. Auf Videos, die dem hr von einem Nutzer zuschickt wurden, sind Dutzende grölende junge Männer zu sehen. Einige von ihnen werfen Flaschen in Richtung von Polizisten und Polizeiautos. Einer warf zwei Mülltonnen - von denen die Stadtverwaltung zur Bewältigung des massiven Müllproblems am Freitag noch insgesamt 400 im Stadtgebiet aufstellen lassen hatte - auf die Straße zwischen Opernturm und Opernplatz.

Auslöser der Randale war offenbar eine Massenschlägerei: Laut Polizei hatten sich um 2.30 Uhr auf dem Platz zunächst 18 Menschen geprügelt. Einer der Beteiligten sei am Boden liegen geblieben, woraufhin die Polizei eingreifen wollte. Die Umstehenden hätten die Beamten dann ohne erkennbaren Grund angegriffen.

Fünf Polizisten verletzt

Der Opernplatz sei in der Nacht geräumt worden, teilte die Polizei mit. Dazu seien 80 Polizisten im Einsatz gewesen. Fünf Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. Die Polizei nahm 39 Randalierer fest, acht von ihnen waren demnach am Sonntagmorgen noch in Gewahrsam. Gegen 5.30 Uhr verließen die letzten Beteiligten den Platz.

Sendung: hr-iNFO, 19.07.2020, 9.30 Uhr