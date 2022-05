Kühl und wechselhaft war das Brückentag-Wochenende. Doch die Meteorologen machen Hoffnung auf mehr Sonne und wärmere Temperaturen. Eine Südwest-Strömung bringt subtropische Luft mit bis zu 25 Grad nach Hessen.

Schneller Wechsel von Sonne, Wolken und kurzen Schauern, im nördlichen Hessen auch Wind. So präsentierte sich das Wetter in den vergangenen Tagen. Ein Tief über Skandinavien hatte Kälte vom Nordmeer zu uns gebracht, wie hr-Wetterexperte Rainer Behrendt erklärte. Auch der Sonntag wartet noch mit Wolken, Schauern und Temperaturen um gerade mal 17 Grad auf.

Subtropische Luft aus Südwesten

Doch ein Wechsel hin zu sommerlicherem Wetter ist in Sicht. Verantwortlich dafür ist eine Südwestströmung, die subtropische Luft nach Hessen bringt. Am Montag bleibt es mit bis zu 19 Grad an der Bergstraße zwar noch recht frisch. Doch schon am Dienstag werden bei Sonne und Wolken bis zu 22 Grad erwartet, nachmittags kann es auch noch einzelne Schauer und Gewitter geben.

Am Mittwoch lassen die Schauer dann nach, mit bis zu 25 Grad wird es pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn noch ein paar Grad wärmer. Der Donnerstag bleibt weitgehend trocken, die Temperaturen pendeln sich bei ähnlichen Werten ein. "Wie beständig das ist, bleibt jedoch abzuwarten", meint Behrendt mit Blick auf das Pfingstwochenende. Dass es danach wieder zu Schauern und Gewittern kommt, sei nicht auszuschließen.