Rund einen Monat nach einer Sprengung von zwei Geldautomaten in Hungen (Gießen) wird nun auch wegen versuchten Mordes gegen drei flüchtige Verbrecher ermittelt.

Zum Zeitpunkt der Detonationen am 13. Januar um 2.15 Uhr sei ein 14-Jähriger in der Nähe der Bank gewesen, teilten die Ermittler am Freitag mit.