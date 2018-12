Nach der Kollision eines Güterzuges mit einem Kesselwagen im osthessischen Neuhof ist der Bereich für die Bergungsarbeiten weiträumig geräumt worden. Auch die regionale Bahnstrecke und die A66 wurden gesperrt.

Das Gebiet rund um den Bahnhof Neuhof (Fulda) wurde am Samstagmorgen in einem Umkreis von 300 Metern geräumt. Um 11 Uhr sollte die Bergung des verunglückten Kesselwagens beginnen. Die Anwohner waren ab 9 Uhr aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen, wie die Polizei mitteilte. Etwa hundert Menschen sind davon betroffen. Auch zwei Gasthäuser mussten geräumt werden.

Die Evakuierung sei eine reine Sicherheitsmaßnahme, so Polizei. Der regionale Bahnverkehr steht seit 11 Uhr ebenso still wie der Verkehr auf der A66, die unter der Bahnstrecke hindurchführt. Entgegen vorheriger Informationen ist die ICE-Strecke laut Bundespolizei von der Sperrung nicht betroffen.

Hoch brennbare Flüssigkeit im Kesselwagen

Für die Bergungsarbeiten wurde ein Spezialkran aus Hamburg geholt. Er soll den defekten Kesselwaggon wieder auf die Gleise heben. Der Waggon hat laut Bundespolizei Restbestände des hochgiftigen und brennbaren Kühlmittels Methylchlorid geladen, das nicht in die Atmosphäre entweichen darf - deshalb die Vorsichtsmaßnahmen. Es könne im äußersten Fall zu einer Verpuffung kommen.

Die Bahn rechnet damit, dass die Bergung etwa eine Stunde dauert. Der havarierte Waggon soll danach nach Fulda gefahren und dort repariert werden.

Die beiden Züge hatten sich am Freitagmittag gegen 12 Uhr bei Rangierarbeiten im Bahnhof Neuhof gestreift. Dabei fuhr der Güterwagen des einen Zuges in einen Kesselwagen der anderen Bahn. Beide Züge fuhren auf parallel verlaufenden Gleisen, die in einer Weiche zusammenführten. Dort sei es zur Kollision gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag. Verletzt wurde niemand. Ob menschliches oder technisches Versagen zu dem Zusammenstoß führte, wird noch ermittelt.

Strecke Fulda-Schlüchtern vorübergehend gesperrt

Weil nach dem Unglück zunächst ein Gasaustritt befürchtet worden war, war der Bahnhof Neuhof großräumig abgesperrt worden. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten. Der Bahnverkehr auf der stark frequentierten Strecke zwischen Fulda und Schlüchtern wurde zeitweise eingestellt, ICE-Züge umgeleitet. Gegen 13.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

Messungen hatten ergeben, dass der Stoff stark wasserhaltig war. Die Polizei ging deshalb zunächst davon aus, dass es sich bei der Flüssigkeit in dem havarierten Waggon möglicherweise um Restbestände von "harmlosem" Spülwasser handeln könnte.