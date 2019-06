Ein Wassereinbruch im MyZeil in Frankfurt hat in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Videos von Passanten zeigen, wie Wassermassen von der Decke im Untergeschoss fließen. Es war nicht das erste Mal.

Im Frankfurter Einkaufscenter MyZeil hat es am Samstag nach einem heftigen Regen einen Wassereinbruch gegeben. Decktenteile fielen herab. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte. Zur Schadenshöhe wurde nichts bekannt.

Aufregung in Sozialen Medien

Mehrere Passanten wie Twitter-Nutzer Marco Merten filmten den überfluteten Boden und das von der Decke herabfließende Wasser mit ihren Handys. In den sozialen Medien machten die Videos schnell die Runde . Besorgt fragten Nutzer etwa auf Twitter, was passiert sei. Auch auf YouTube waren Videos von dem Wassereinbruch zu sehen.

Centermanager Marco Schwartz teilte auf Twitter mit, aufgrund des Starkregens sei Wasser am Trichter übergelaufen und in die Decke geflossen. Auch Schwartz betonte, es seien keine Personen zu Schaden gekommen. Das Center solle am Montag wieder geöffnet werden.

Marcus Schwartz @Marcus300478 @OFF_enbacher @myzeil Aufgrund des Starkregens und der entsprechenden Wassermenge ist das Wasser am Trichter übergelaufen und in die Decke geflossen. Keine Personenschäden. Am Montag wird der Betrieb wieder normal aufgenommen. [zum Tweet]

Es war nicht der erste Wassereinbruch im Myzeil. Schon im Mai 2016 ergoss sich Wasser nach starken Regenfällen von der Decke im Untergeschoss. Im Juli vergangenen Jahres flossen zigtausende Liter wegen einer defekten Abdichtung aus einer Wand in die Tiefgarage des Centers.

Sendung: hr1, 22.6.2019, 23.00 Uhr