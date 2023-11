Einsatzkräfte an der Unfallstelle am Böllenfalltor.

Nach dem Heimspiel des SV Darmstadt 98 ist es vor dem Stadion am Böllenfalltor zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt. Der Verkehr rund um das Stadion ist eingeschränkt.

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Darmstadt ist am frühen Samstagabend ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall an der Haltestelle Merck-Stadion. Dort hatte am Nachmittag Bundesligist SV Darmstadt 98 ein Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 ausgetragen.

Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Südhessen zu melden.

Die Polizei räumte die Unfallstelle weiträumig. Die Straßenbahnlinie 9 verkehrt derzeit nur zwischen Griesheim und Schloss, die Haltestelle Merck-Stadion wird nicht angefahren. Auch die am Stadion vorbeiführende B449 ist in beide Richtungen gesperrt.