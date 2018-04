Einen Tag nach der Beißattacke eines Hundes auf ein Mädchen in Rüsselsheim hat sich der Hundehalter bei der Polizei gemeldet. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der 33-Jährige meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei in Rüsselsheim und fragte die Beamten, wie es dem Mädchen gehe. Laut Polizei gab er an, am Montagabend mit den zwei Hunden unterwegs gewesen zu sein, als einer von ihnen das Mädchen angriff.

Ob der 33-Jährige der Besitzer der Hunde ist oder nur mit ihnen spazieren ging, wird derzeit ermittelt. Der Mann selbst wollte gegenüber der Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen. Er will sich nun einen Anwalt suchen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

In den Arm gebissen

Das fünf Jahre alte Mädchen spielte am Montagabend im Rüsselsheimer Stadtteil Königstädten mit anderen Kindern Ball. Auf dem Platz führte zur selben Zeit ein Mann zwei Hunde ohne Leine aus.

Einer der Hunde biss das Mädchen in den Arm. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich dabei auch noch am Bein. Nach dem Vorfall ging der Mann einfach weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.

Immer wieder gravierende Vorfälle mit Hunden

Die Attacke auf das Mädchen ist der dritte Vorfall mit bissigen Hunden in Rüsselsheim innerhalb weniger Tage. Dass es dort besonders viele Kampfhunde oder Vorfälle mit bissigen Hunden gibt, vermutet die Polizei nicht. "Das kann ich nicht bestätigen", sagte ein Sprecher hessenschau.de.

Erst am Sonntag waren ebenfalls in Rüsselsheim ein Mann und sein Hund von einem anderen Hund angefallen und gebissen worden. Das der Rasse Kangal zugerechnete Tier sprang von einem Grundstück über einen Zaun ins Freie und biss den vorbeigehenden 48-Jährigen in den Arm. Seinem Hund fügte der Angreifer schwere Bissverletzungen zu.

Einen Tag zuvor griffen zwei Kampfhunde am Rüsselsheimer Mainufer einen Schwan an. "Das Tier wurde schwer verletzt", sagte der Polizeisprecher. Das Schwanenpaar sei nach der Bissattacke verschwunden, übrig blieben seine neun Eier.

"Um die Eier kümmern sich jetzt Tierschützer", sagte der Sprecher. Womöglich könne der Schwanennachwuchs noch schlüpfen. Der Hundehalter, der aus dem Taunus stammt, hatte einen seiner Hunde an der Leine, der andere war nicht angeleint.

Baby in Bad König totgebissen

Erst kürzlich waren in Deutschland drei Menschen von Hunden tödlich angegriffen worden: In Bad König im Odenwald starb Mitte April ein Baby nach einem Biss des Hundes der Familie. In Hannover waren Anfang April eine Hundebesitzerin und ihr Sohn vom eigenen Hund ebenfalls totgebissen worden.

