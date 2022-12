Frankfurt bittet nach dem möglichen Kältetod eines 46 Jahre alten Obdachlosen um Mithilfe.

Sozialdezernentin Voitl (Grüne) appellierte an Bürgerinnen und Bürger, auf Menschen achtzugeben, die sich bei frostigen Temperaturen draußen aufhalten. "Wer einen Menschen auch tagsüber in einer versteckten Ecke oder schlecht ausgestattet im Freien schlafen sieht, sollte unbedingt Hilfe rufen", sagte Voitl. Dazu gibt es die Telefonnummern des Kältebusses, die Hotline für soziale Notlagen oder in Notfällen die 112.