Polizeikräfte am Tatort am Aschenberg in Fulda.

Polizeikräfte am Tatort am Aschenberg in Fulda. Bild © osthessen-news.de

Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Fuldaer Aschenberg gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Im Verdacht steht ein 37-Jähriger, der am Mittwochabend festgenommen wurde.

Ein Passant hatte den Toten am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte hätten die Leiche des 38 Jahre alten Mannes auf dem Fußweg liegend im Bereich der Adenauerstraße am Aschenberg in Fulda vorgefunden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

37-Jähriger festgenommen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde am Abend ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger in der Fuldaer Innenstadt festgenommen. Zuvor war von mehreren Festnahmen die Rede. Es habe sich dabei jedoch um drei Zeugen gehandelt, die zwischenzeitlich mit auf die Dienststelle genommen worden seien, hieß es am Donnerstag.

In Fulda habe es am Abend außerdem Durchsuchungen gegeben.

Obduktion am Donnerstag

Am Donnerstagvormittag sollte die Leiche obduziert werden, um die Todesursache zu klären. Nach der Obduktion werde der Tatverdächtige am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch im Bereich der Adenauerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden.