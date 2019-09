Mit bis zu einer Stunden Verzögerung müssen Verkehrsteilnehmer derzeit auf der A3 zwischen Frankfurter Kreuz und Obertshausen rechnen. Nach einem Lkw-Unfall staut sich der Verkehr weiterhin auf 12 Kilometern.

Ein Sattelzug war auf der A3 bei Obertshausen am Montagnachmittag offenbar auf ein Stauende aufgefahren und hatte dabei eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Sattelzug stellte sich laut Polizei quer, ein weiterer Lkw, ein Kleintransporter und ein Auto wurden in den Unfall verwickelt. Eine Mutter und ihr Kind wurden im Auto leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie der Fahrer des Kleintransporters.

Die A3 musste wegen der aufwändigen Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Am Abend war die Unfallstelle geräumt, es kam allerdings in der Nähe zu einem weiteren Unfall mit zwei Autos und einem Lkw. Eine Fahrspur musste gesperrt werden. Hinter dem Frankfurter Kreuz in Richtung Hanau bis Obertshausen (Offenbach) staute sich der Verkehr am Abend noch auf rund 12 Kilometern. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf bis zu einer Stunden Verzögerung einstellen.

Sendung: hr-iNFO, 02.09.2019, 17 Uhr