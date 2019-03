Nach Messerattacke in Sachsenhausen: Mutmaßlicher Täter verhaftet

Versuchte Tötung Nach Messerattacke in Sachsenhausen: Mutmaßlicher Täter verhaftet

Rund einen Monat nach einer Messerattacke im Frankfurter Stadtteil Alt-Sachsenhausen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung in Ginnheim festgenommen.

Der 18-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er soll einen Gleichaltrigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen und schwer verletzt haben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen versuchter Tötung.