Der Firmenwagen der Polsterei stand in Flammen. Bild © Feuerwehr der Stadt Hattersheim am Main

Kurz nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen einen Jugendtrainer des SV Wehen Wiesbaden haben Unbekannte das Auto seines Stiefvaters in Brand gesteckt. Jugendliche sollen hinter dem möglichen Racheakt stecken.

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den Jugendtrainer des Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, Sven B., haben Unbekannte die Polsterei seines Stiefvaters in Hattersheim (Main-Taunus) aufgesucht und dessen Firmenwagen in Brand gesteckt. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage. Der Brandanschlag ereignete sich bereits in der Nacht zum Dienstag - wenige Stunden nachdem der hr über die Ermittlungen gegen den 34 Jahre alten B. berichtet hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlichen vier Jugendliche auf das Firmengelände in der Egerstraße, warfen eine Fensterscheibe der Polsterei ein und legten anschließend das Feuer. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Die Täter seien geflüchtet und konnten bisher nicht gefasst werden. An Geschäft und Wagen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von insgesamt 50.000 Euro.

Handy mit Beweisvideos gefunden

Sven B. sitzt seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, sieben Jungen betäubt und anschließend vergewaltigt zu haben. Ermittler hatten bereits Ende Oktober seine Wohnung durchsucht und ein Handy mit belastenden Aufnahmen gefunden.

Ob es sich bei den Jungen um Jugendspieler des SV Wehen Wiesbaden handelt, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Sven B. wurde inzwischen vom Verein entlassen.