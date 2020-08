Das Strandbad am Waldsee in Langen (Offenbach) wird am Montag wieder geöffnet.

Da es dann nicht mehr so heiß sein soll, werde mit weniger Ansturm als vor knapp zwei Wochen gerechnet, teilte die Stadt am Donnerstag auf ihrer Internetseite mit. Das Bad war am 11. August wegen chaotischen Wildparkens geschlossen worden. Autofahrer hatten ihre Fahrzeuge auf der B44 abgestellt und Rettungswege blockiert. Sollte es nötig werden, müsse das Bad kurzfristig wieder geschlossen werden, hieß es.