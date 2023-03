Eine 85-jährige Frau ist von Trickbetrügern in Marburg um eine fünfstellige Summe gebracht worden.

Ein Mann hatte sich am Montag als Polizist ausgegeben und behauptet, die Tochter der Frau sei in Haft und komme gegen Kaution frei. Die Seniorin übergab das Geld gegen 12.30 Uhr in der Leopold-Lucas-Straße an einen Mann in dunkler Jacke. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielt der Betrüger die Frau ständig am Telefon, ließ ihr keine Zeit zum Nachdenken.