Sonnenschein und Schnee am Samstag in Willingen

Sonnenschein und Schnee am Samstag in Willingen Bild © Isabell Kramer (hr)

Massenandrang in Wintersportgebieten ausgeblieben

Mit Sorge hatte die Polizei auf den möglichen Besucheransturm auf die hessischen Mittelgebirge am letzten Ferienwochenende geblickt. Doch zumindest am Samstag blieb es in den Wintersportgebieten recht ruhig.

Der Ansturm auf die verschneiten hessischen Pisten und Rodelhänge hatte in dieser Woche für reichlich Chaos rund um den Feldberg, die Wasserkuppe und den Skiort Willingen gesorgt. Für das letzte Ferienwochenende haben sich die Wintersportgebiete deswegen entsprechend gerüstet - mit Betretungsverboten, gesperrten Zufahrtsstraßen und verstärkten Kontrollen, um unter anderem zu verhindern, dass Corona-Abstände nicht eingehalten werden können.

Die Maßnahmen und Appelle von Polizei, Bürgermeistern und Landräten zeigten zumindest am Samstag anscheinend Wirkung: In den Wintersportgebieten in Hessen blieb der befürchtete Massenandrang aus.

Leere Pisten auf der Wasserkuppe

Viel Schnee, kaum Besucher: Auf der Wasserkuppe war wenig los. Bild © Carsten Gohlke (hr)

Schon um 9 Uhr am Samstagmorgen sperrte die Polizei die Zufahrten zur Wasserkuppe und dem Hoherodskopf - erst nach 16 Uhr sollte die Strecke wieder freigegeben werden. Dementsprechend wenig Ausflügler waren trotz des vielen Schnees vor Ort.

"Es sind zwar Leute unterwegs, aber es ist alles im grünen Bereich", sagte ein Polizeisprecher über die Situation an der Wasserkuppe und in der hessischen Rhön. Einige hatten ihr Auto wohl schon vor Beginn der Sperrung abgestellt, denn die Parkplätze waren laut Polizei größtenteils belegt.

Auch am Sonntag, dem letzten Tag der hessischen Winterferien, sollen Zufahrten und Parkplätze wieder von 9 bis 16 Uhr gesperrt bleiben.

Viel Sonne und wenig Besucher in Willingen

Im Wintersportort Willingen (Waldeck-Frankenberg) lockten am Samstag schönster Sonnenschein und schneebedeckte Landschaften - doch auch hier war die Lage nach Angaben eines Polizeisprechers "ziemlich entspannt". In Kassel waren am frühen Nachmittag die Parkplätze am Ausflugsziel Hohes Gras bereits voll. Die Zufahrtswege seien gesperrt, berichtete die Polizei über Twitter.

In Willingen galt bereits seit Freitag ein Betretungsverbot für Skipisten und Rodelhänge. Bürgermeister Thomas Trachte hatte angekündigt, das Ordnungsamt werde mit Unterstützung der Polizei über die Einhaltung des Verbots wachen. Bei Verstößen wolle man die Besucher zunächst aufklären. Spaziergänge seien möglich, auch die Zufahrt sei offen. "Sollte sich aber wieder ein Besucheransturm ergeben, wären wir auch in der Lage, Straßen zu sperren."

Scheebruchgefahr am Feldberg

In der Region rund um den Großen Feldberg im Taunus waren ebenfalls einige Parkplätze und Zufahrtsstraßen gesperrt. Laut Polizei waren andere Parkmöglichkeiten zum Teil schon am Mittag gut ausgelastet. Aktuell herrsche außerdem vor allem in den Wäldern weiterhin Gefahr durch Schneebruch.

Unter der Last von Schnee und Eis sind am Feldberg Bäume umgestürzt, einige Straßen sind gesperrt. Bild © Imago Images

Ein Besuch der Feldbergregion mache gegenwärtig keinen Sinn, hatte der Erste Kreisbeigeordnete des Hochtaunuskreises, Thorsten Schorr, betont. Hinzu komme, dass auf den wenigen begehbaren Wegen und Hängen die Corona-Regeln aufgrund des unverminderten Besucherinteresses nur schwerlich eingehalten würden.

Weitere Informationen Übersicht zu Sperrungen Auch am Sonntag bleiben in den hessischen Wintersportorten vorsorglich viele Parkplätze und Zufahrten gesperrt. Detailierte Information dazu haben wir hier für Sie zusammengestellt. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 09.01.2021, 19.30 Uhr