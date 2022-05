In Folge eines Streits in einem Lokal in Michelstadt (Odenwald) hat in der Nacht zum Mittwoch ein Mann Stichverletzungen erlitten.

Nach Polizeiangaben war es zwischen dem 26-Jährigen und zwei Kontrahenten zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Umstände seien unklar. Ein Tatverdacht richte sich gegen einen 23 Jahre alten Mann.