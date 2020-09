71-Jähriger in Obdachlosenheim niedergestochen

Nach Streit mit Mitbewohner 71-Jähriger in Obdachlosenheim niedergestochen

Bei einem Streit in einem Obdachlosenheim in Büttelborn (Groß-Gerau) ist in der Nacht zum Samstag ein 71-Jähriger niedergestochen worden.

Als Tatverdächtiger wurde ein 36-jähriger Mann festgenommen, der ebenfalls in dem Heim lebt.

Was den Streit ausgelöst hat, ist unklar. Zur Schwere der Verletzungen des Opfers machte die Polizei keine Angaben.