Umgestürzter Kran in Wiesbaden-Erbenheim. Bild © Keutz TV-News

Kran auf Wohnhaus in Wiesbaden gekippt [Audioseite]

Kran stürzt auf Haus in Wiesbaden

Ein Baukran ist in Wiesbaden auf ein Haus gestürzt und hat die Umgebung gefährdet. Nach Stunden konnte er gesichert werden. Rund 50 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Der Ausleger eines Baukrans ist am Freitagvormittag in Wiesbaden-Erbenheim auf das Dach eines benachbarten Hauses gestürzt. Dort lag er über Stunden instabil, wie die Feuerwehr mitteilte. Die umliegenden Gebäude mussten geräumt werden. Rund 50 Personen waren davon betroffen. Sie wurden in Bussen durch Rettungsdienst und Seelsorger betreut.

Gegen 18 Uhr gelang es nach Angaben der Polizei den Kran zu sichern. Die Menschen konnten in ihre Häuser zurück. Verletzt wurde niemand. Warum der Kran umkippte, war zunächst unklar.

Verkehrsbehinderungen in Erbenheim

Zwei Stunden nach dem Unfall seien drei mobile Kräne einer Fachfirma eingetroffen, die den umgestürzten Kran stabilisierten und später abtransportieren sollten. Der Kran ist den Angaben zufolge defekt und kann nicht wieder aufgestellt werden. In Wiesbaden-Erbenheim kam es während der Aufräumarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Der Abschnitt in der Köhlstraße in Erbenheim wurde gesperrt.

Die Höhe des Schadens war noch völlig unklar. Die Feuerwehr ging davon aus, dass die meisten Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Einsatz zurück in ihre Wohnungen können. Lediglich bei einer Dachgeschosswohnung "ist es noch unklar", ob diese nach dem Einsatz weiterhin bewohnt werden könne.