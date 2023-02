Nach dem Tod ihrer 22 Monate alten Tochter hat sich seit Freitag die Mutter vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten.

Die Anklage legt der 29-Jährigen heimtückischen Mord zur Last. Danach soll sie im Dezember 2021 dem Mädchen eine Überdosis Schlafmittel in die süße Nachtmilch gemischt und das Kind dadurch getötet haben. Die Frau habe versucht, die bewusste Tötung als Unfall darzustellen. Der Anklage zufolge packte die Leiche in die Schublade einer Kommode und stieß das Möbelstück um.