Warum Schwimmen in Flüssen so gefährlich ist

Viele Menschen suchen während der Hitzewelle Abkühlung in Seen oder Flüssen. Gerade Flüsse sind aber äußerst gefährlich, warnt die DLRG. Rhein und Main können zur Todesfalle werden.

Freibäder haben Hochkonjunktur, aber auch viele hessische Flüsse wirken angesichts der deutlich verbesserten Wasserqualität bei der Hitze einladend. Doch das Baden ist sehr gefährlich. Erst vor wenigen Tagen sind im Rhein zwei junge Mädchen ertrunken, am Montag starb eine Frau im Main. Der Grund für das erhöhte Risiko sind laut Rettungsexperte Olaf Schnückel von der DLRG Hessen ausgerechnet die relativ niedrigen Wasserstände infolge der Dürreperiode.

Die Pegelstände seien vielerorts stark gesunken . Damit nimmt die Strömung zu, sagt Schnückel. Die Folge: Es bilden sich gefährliche Strudel, die von den wenigen noch fahrenden Schiffen weiter verstärkt werden.

Lebensgefahr gerade für Kinder

"Die Schiffe ziehen erst einmal viel Wasser weg", erklärt Schnückel, "damit geht die Wassergrenze vom Ufer zurück, sehr dicht an das Flussbett heran. Kinder laufen dem Wasser häufig hinterher, aber wenn die Wellen sehr schnell wieder zurückkommen, werden sie ergriffen und sofort mitgezogen."

Angler auf einer Rhein-Buhne bei Rüdesheim Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Auch Erwachsene würden dann oftmals panisch, sagt Schnückel, und könnten nicht mehr richtig reagieren: "In den meisten Fällen ist die Überlebenschance sehr gering." Im Rhein sei die Gefahr derzeit besonders groß, denn denn dort sei die Fließgeschwindigkeit sowieso schon deutlich höher als in anderen Flüssen. Zudem treten die gefährlichen Strudel vor allen hinter sogenannten Buhnen auf, das sind im Rhein häufig angelegte Steindämme.

Deutlich mehr Badetote

Da das Risiko auch an anderen Flüssen gestiegen sei, rät Schnückel dazu, nur in überwachten Bereichen ins Wasser zu gehen. Ungeübte Schwimmer und alkoholisierte Personen sollten generell auf Schwimmen in Flüssen verzichten.

Die Zahl der Badetoten in Hessen ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. 2017 ertranken insgesamt 19 Menschen, in diesem Jahr sind es mit den aktuellen Fällen bereits 26, wie die DLRG auf hr-Anfrage mitteilt. Die meisten Menschen sterben dabei in Flüssen, Seen oder Kanälen .

Sendung: maintower, 07.08.2018, 18 Uhr