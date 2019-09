Nachdem am Sonntagabend ein 39-Jähriger in Wetzlar erschossen wurde, hat sich der mutmaßliche Täter am Dienstagabend der Polizei gestellt. Zuvor war nach dem 27-Jährigen gefahndet worden. Hintergrund der Tat scheint ein politischer Streit in einer kurdischen Großfamilie zu sein.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-Jährigen in Wetzlar hat sich der mutmaßliche Täter am Dienstagabend der Polizei gestellt. Der 27-Jährige sei in Begleitung seines Anwalts auf einer Polizeistation erschienen, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Nach dem Verdächtigen war zuvor öffentlich gefahndet worden.

Die Tat hatte sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr ereignet. Das Opfer wurde in seinem Wagen sitzend angeschossen und erlag kurz darauf in einem Gießener Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach Informationen des hr gehörten Täter und Opfer einer kurdischen Großfamilie an, die aus politischen Gründen zerstritten ist.

Hausdurchsuchungen in Aßlar und Ehringshausen

Drei Angehörige der Familie, die größtenteils in der Osttürkei lebt, sollen im Jahr 2017 in einem Wahllokal im kurdischen Teil der Türkei erschossen worden sein. Die damaligen Opfer seien Anhänger der pro-kurdischen Partei HDP gewesen. Die mutmaßlichen Täter - einer davon der in Wetzlar Getötete - sollen Anhänger der türkischen Regierungspartei AKP von Staatspräsident Erdogan sein.

Im Zuge der Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen von Wetzlar ergaben sich nach Polizeiangaben Hinweise auf zwei Männer, denen die Polizei Verstöße gegen das Waffengesetz vorwirft. Am Dienstag wurden daher eine Gaststätte und eine Spielothek in Ehringshausen sowie zwei Wohnungen in Aßlar durchsucht. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen kamen Spezialeinsatzkommandos der hessischen und rheinland-pfälzischen Polizei zum Einsatz.

