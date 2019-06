Gegen einen 55-Jährigen, der auf einem Parkplatz im osthessischen Künzell seine Ehefrau erstochen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Ermittelt wird nun wegen Mordes.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 52-Jährigen auf einem Parkplatz in Künzell in Osthessen, ist Haftbefehl gegen den drei Jahre älteren Ehemann erlassen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdacht des Mordes ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen haben. Sie verstarb kurze Zeit später während einer Notoperation.

Zu möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei am Sonntag keine Angaben. Der 55-jährige Beschuldigte war am Freitag in seinem Auto neben seiner lebensgefährlich verletzten Frau sitzend von der Polizei festgenommen worden. Er leistete nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft keinen Widerstand. Zeugen hatten zuvor die Polizei informiert.

Sendung: hr-iNFO, 16.06.2019, 13.00 Uhr