Die Volksbank-Filiale in der Frankfurter Börsenstraße - zwei Mal soll der mutmaßliche Täter die Filiale überfallen haben.

Die Volksbank-Filiale in der Frankfurter Börsenstraße - zwei Mal soll der mutmaßliche Täter die Filiale überfallen haben. Bild © Michael Seeboth (hr)

Nach Überfall in Frankfurter Innenstadt

Vor knapp zwei Wochen ist in der Frankfurter Innenstadt eine Volksbank-Filiale überfallen worden. Nun hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Die Polizei hatte ihn bereits wegen eines ähnlichen Bankraubs im Visier.

Ende Juli hatte ein Unbekannter eine Volksbank-Filiale in der Frankfurter Börsenstraße unmaskiert betreten und per Zettel den Mitarbeitern mitgeteilt, dass er bewaffnet sei und Bargeld fordere. Ein Angestellter folgte der Anweisung, der Räuber konnte unerkannt mit der Beute fliehen.

Gleiche Methode, gleiche Bank

Den Ermittlern fiel auf, dass bereits im Jahr 2015 die gleiche Bankfiliale mit der gleichen Methode überfallen worden war. Die Polizei ermittelte daraufhin im Umfeld des Mannes, der die Bank damals überfallen hatte. Der Anfangsverdacht gegen ihn erhärtete sich laut Polizei.

Der 48-Jährige stellte sich schließlich am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Mann soll nach Angaben der Polizei drogenabhängig sein, das könne auch das Motiv für die Taten sein. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben, die Ermittlungen dauern noch an.