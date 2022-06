Nach Unfall in Baunatal zwei Kinder und Zeugen gesucht

Auf Straße gelaufen Nach Unfall in Baunatal zwei Kinder und Zeugen gesucht

Nach einem Unfall mit zwei unbekannten Kindern in Baunatal (Kassel) sucht die Polizei Zeugen.

Die Mutter der beiden mutmaßlichen Geschwister soll nach der Kollision am Montag zum Unfallort gekommen und mit dem Jungen und dem Mädchen davongefahren sein, so die Polizei am Mittwoch. Eine 37 Jahre alte Frau habe angegeben, die Kinder mit ihrem Auto erfasst zu haben. Sie seien plötzlich auf die Straße gelaufen.