Der Unfallort am Bahnübergang nahe der U-Bahnhaltestelle Johanna-Tesch-Platz. Bild © 5vision.media

U-Bahn-Strecke in Frankfurt noch bis in die Nacht gesperrt

In Frankfurt ist ein Auto mit einer U-Bahn zusammengestoßen, die Fahrer wurden leicht verletzt. Die Zugstrecke muss aber noch länger repariert werden. Die U7 kann deswegen sieben Stationen nicht anfahren.

Bis in die Nacht hinein kommt es auf der Linie U7 in Frankfurt zu Fahrtausfällen und Ersatzverkehr-Fahrten. Das teilte die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) am Dienstagmittag mit.

Den Angaben zufolge betrifft die Störung die Haltestellen Schäfflestraße, Johanna-Tesch-Platz, Eissporthalle/Festplatz, Gwinnerstraße, Kruppstraße, Hessen-Center und Enkheim. Die VGF geht davon aus, dass die U7 in beiden Richtungen nicht zwischen diesen sieben Stationen verkehren kann. Die U4 wird deswegen verlängert und verkehrt mit allen Fahrten zwischen Bockenheimer Warte und Enkheim.

Autofahrer hatte U-Bahn übersehen

Grund ist der Zusammenstoß zwischen einer U-Bahn und einem Auto in Frankfurt-Riederwald am späten Montagabend, bei dem zwei Männer verletzt worden sind. Der Autofahrer kam ins Krankenhaus, musste aber nicht stationär aufgenommen werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Der U-Bahnfahrer erlitt einen Schock. Zudem sei bei dem Unfall ein Fahrleitungsmast beschädigt worden, teilte die VGF weiter mit. Dieser muss repariert werden, ehe die Strecke wieder befahrbar ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 60 Jahre alter Autofahrer gegen 23 Uhr eine oberirdisch fahrende U-Bahn der Linie 7 übersehen, als er von einem Parkplatz auf die Straße fuhr. Dann kam es zum Zusammenstoß. Am Auto entstand Totalschaden.

