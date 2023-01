Betrunken am Steuer

Betrunken am Steuer Nach Unfallflucht: Autofahrer pinkelt vor der Autobahnpolizei

Ein Autofahrer, der nach einem Unfall auf der A5 bei Heidelberg weiter gefahren sein soll, hat just vor der Wache der Autobahnpolizei in Darmstadt eine Pinkelpuase eingelegt.

Der 53-Jährige hatte nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 5 Uhr auf der A5 an der Anschlussstelle Dossenheim bei Heidelberg (Baden-Württemberg) eine Leitplanke gerammt und war davon gefahren. Eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen nahm ebenfalls die Verfolgung auf. Wie sich herausstellte, hätte der Blick aus dem Fenster der Wache gereicht: 40 Minuten nach dem Unfall parkte der Mann vor der Polizeiautobahnstation in Darmstadt, stieg aus und "urinierte gegen das Gebüsch direkt vor den Augen der Polizeibeamten", wie die Beamten mitteilten.

Der 53-Jährige wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest habe 1,5 Promille ergeben. Er musste daraufhin eine Blutentnahme an sich durchführen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.