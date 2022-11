Lufthansa zahlt Entschädigung an jüdische Passagiere

Im Mai hatte die Lufthansa fast 130 jüdische Reisende von einem Flug ausgeschlossen. Nun hat das Unternehmen ihnen Berichten zufolge eine Entschädigung gezahlt.

Nachdem die Lufthansa vor rund einem halben Jahr 127 jüdische Passagiere von einem Weiterflug ausgeschlossen hatte, hat das Unternehmen den Betroffenen eine Entschädigung gezahlt. Das berichtet Spiegel Online am Mittwoch. Man habe eine Einigung mit der "überwiegenden Mehrheit der Passagiere" erzielt, bestätigte ein Sprecher demnach gegenüber dem Nachrichtenportal.

Details dazu wollte er nicht nennen. Einem Bericht von Simple Flying zufolge erhielt jeder Betroffene 21.000 Dollar. Der Vorfall hätte die Lufthansa damit in Summe 2,6 Millionen Euro gekostet. Eine hr-Anfrage zu den Entschädigungszahlungen blieb am späten Mittwochabend zunächst unbeantwortet.

Einzelne Verstöße gegen Maskenpflicht

Einige der jüdischen Passagiere hatten auf einem Flug von New York nach Frankfurt Anfang Mai nach Angaben der Airline keine Maske aufsetzen wollen. Der Weiterflug nach Budapest wurde am Ende allen verweigert, die beispielsweise durch Hut und Schläfenlocken als Juden zu erkennen waren.

Viele der Betroffenen wollten mit der Lufthansa weiter zu einer Gedenkveranstaltung in die ungarische Hauptstadt reisen. Der Flug war mit leichter Verspätung und nur knapp 30 Personen an Bord gestartet.

Antisemitismusbeauftrager reagiert

In einem Statement auf Twitter hatte sich die Airline einige Tage später entschuldigt, die Empörung damit aber weiter angefacht. Auch der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU) hatte sich eingeschaltet. Kurz nach der Veröffentlichung der Lufthansa-Stellungnahme hatte er eine weitere, klare Entschuldigung der Airline sowie die Aufarbeitung des Vorfalls gefordert.

Kurz darauf besuchte Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Jüdische Gemeinde in Berlin. In einem Telefongespräch mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, bat er ebenfalls um Entschuldigung.